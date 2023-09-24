Энергетики назвали причину отключения света в Орле

Электроэнергия пропала вечером 23 сентября в нескольких районах.

Причиной отключения в «Орелоблэнерго» назвали аварию, которая произошла на Болховском шоссе. Водитель в состоянии опьянения не справился с управлением и врезался в световую опору.

«Произошел обрыв ВЭЛ, который коснулся двух линий 110 Квт, после чего произошел кратковременный скачок напряжения», – уточняют «Вести-Орел».

Из-за ДТП свет исчез в части домов Советского, Северного и Железнодорожного районов. С последствиями происшествия справились за 25 минут, сообщает СМИ.

По словам очевидцев, водитель «Ниссан Мурано» был в сильнейшем состоянии опьянения. Если бы его не остановил столб, он мог врезаться в других участников дорожного движения. В этом же происшествии обошлось без травм.

ИА «Орелград»