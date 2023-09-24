Орловским аграриям ужесточили правила семеноводства

Изменения в законодательство РФ вступили в силу в сентябре.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обратилось к предприятиям, организациям, ИП и фермерам обоих регионов с важным разъяснением законодательных новелл. В ведомстве сообщили, что в сентябре 2023 года вступил в силу Федеральный закон «О семеноводстве», основная цель которого заключается в обеспечении качественного семенного материала для сельского хозяйства.

«Часть требований, установленных новыми нормативно-правовыми документами, будет вступать в силу поэтапно, до 2026 года, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — В целях разъяснения вопросов, связанных с нововведениями, рекомендуем обращаться в отдел государственного семенного надзора и качества зерна Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям».

Вместе с основным законом вступили в силу и подзаконные акты, в том числе «Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области семеноводства сельскохозяйственных растений», распоряжение правительства РФ «Об утверждении перечня родов и видов сельскохозяйственных растений, которые подлежат включению в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию», правила локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории РФ, порядок реализации и транспортировки таких семян и др.

Ранее ТУ Россельхознадзора подвело итоги деятельности в области семенного надзора за первое полугодие 2023 года. Было проведено 69 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия, а также 167 иных мероприятий в рамках контроля за экспортом и импортом семян. В ходе наблюдений выявлено 10 интернет-магазинов, предлагавших к реализации на территории Орловской и Курской областей более 15,8 тысячи сортов пакетированных семян овощных культур и свыше 90 сортов саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников.

«Выявлено 1022 сорта пакетированных семян овощных культур и 27 сортов саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, — говорится в отчете. — При проведении выездных обследований проконтролировано 12,1 тысячи саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, предназначенных для реализации, на соответствие требованиям Государственных стандартов, из них 10,4 тысячи штук саженцев не соответствуют требованиям нормативных документов по внешнему виду, состоянию корней и стеблей».

В рамках контроля за ввозом в РФ импортных семенного материала было проверено 239,47 тысячи тонны семян и 618,4 тысячи штук саженцев. Выявлено три пробы семян массой 6 тонн и четыре образца саженцев в количестве 1300 штук, не соответствующих требованиям нормативных документов.

ИА «Орелград»