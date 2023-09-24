Мценские власти посоветовали УК начать заготовку песка

В райцентре началась подготовка к осенней уборке и ледяной зиме.

Глава Мценска Николай Кочетаев издал распоряжение о проведении экологического месячника по подготовке города к осенне-зимнему периоду 2023 года. Документ принят «в целях оздоровления экологической обстановки, приведения в порядок общественных и ведомственных территорий, мест отдыха населения, парков и скверов города к осенне-зимнему периоду, а также в целях недопущения пожаров, их распространения на жилой сектор и другие объекты».

По распоряжению мценского мэра осенний экологический месячник будет проведен в период с 25 сентября по 25 октября, а на 6 октября назначен общегородской субботник. Координацией работ займется специально созданный оргкомитет. Руководителям предприятий, организаций и учреждений Мценска, индивидуальным предпринимателям, а также собственникам зданий и сооружений Кочетаев рекомендовал организовать работы по санитарной очистке от мусора прилегающих территорий.

Им также посоветовали «не допускать складирование отходов на городских территориях, обеспечить их своевременный вывоз». Управляющим организациям, которых во Мценске насчитывается всего семь, городские власти настоятельно посоветовали подготовить песок для работ по зимнему содержанию жилого фонда, а также осуществлять санитарную очистку внутриквартирных территорий, прилегающих к жилому фонду, и закрепленных за ними территорий.

Начальнику ОНД и профилактической работы по городу Мценску и Мценскому району начальник рекомендовал провести рейды по предупреждению разведения костров и сжигания сухой травы. А журналистам глава города посоветовал «освещать ход проведения экологического месячника по подготовке города к осенне-зимнему периоду, организовать широкую разъяснительную работу по привлечению населения к уборке мусора».

ИА «Орелград»