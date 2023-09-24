На Орловщине объемы производства свинины выросли на треть

Орловские животноводы продолжают наращивать темпы производства.

Орелстат выпустил оперативный доклад о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области в январе-августе 2023 года. Из него следует, что за отчетный период времени указанной категорией сельхозтоваропроизводителей было произведено 197,9 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, или 118,7 процента к уровню января-августа 2022 года. Объемы производства мяса в живом весе выросли по следующим видам скота: свиней – на 35,4 процента, птицы – на 0,2 процента.

Отметим, что орловские животновода в августе значительно нарастили показатели такой работы. Так, по данным Орелстата, в январе-июле 2023 года в регионе скота и птицы на убой в живом весе было произведено 179,9 тысячи тонн, что на тот момент превышало показатель аналогичного периода 2022 года на 20,8 процента. Что касается другой продукции, то за восемь месяцев текущего года в регионе было произведено 78,8 тысячи тонн молока (102,6 процента по сравнению с предыдущим годом) и 11,9 миллиона штук куриных яиц (109,5 процента).

«В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области надоено 4480 килограммов молока, что на 127 килограммов больше прошлогоднего показателя. Продуктивность коров увеличилась в десяти муниципальных образованиях, при этом самый высокий надой зафиксирован в Верховском, — говорится в докладе Орелстата. — В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 155 яиц».

ИА «Орелград»