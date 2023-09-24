В Ливнах трудные подростки сбавили агрессию

Положительную тенденцию отметили специалисты по работе с несовершеннолетними.

В городе Ливны у «трудных подростков» отмечается снижение уровня агрессии и повышение социальной активности, дисциплинированности и ответственности, а также повышение уровня социализированности и компетентности в пользовании компьютером, стремление к творческому самовыражению, формирование основных жизненных компетенций и коммуникативных навыков. Об этом было заявлено на оперативном совещании, которое прошло в муниципалитете.

Как пояснили в администрации Ливен, был заслушан доклад директора БУОО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ливны» Татьяны Королевой. Из него следует, что в райцентре была разработана программа «Детство – лучшая планета». Ее цель заключается в вовлечении несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и состоящих на различных видах профилактического учета, в продуктивную социально значимую деятельность.

Программа была реализована в стационарной форме социального обслуживания. Для подростков это была «разноплановая продуктивная деятельность, различные направления трудовой, психолого-педагогической реабилитации, правового просвещения с июня по август 2023 года». В результате участия в таких мероприятиях у «трудных подростков» и было зафиксировано снижения уровня агрессии и позитивные тенденции, перечисленные выше.

Татьяна Королева также рассказала о профилактике социального сиротства, чем занимается отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Его специалисты ведут, как было отмечено в докладе, работу сложную и многогранную работу с семьями, находящимися в социально опасном положении. На учете в настоящий момент состоят 27 семей, в которых проживают 59 несовершеннолетних.

«Все семьи с детьми находятся на социальном сопровождении, в рамках которого педагог-психолог и социальный педагог выявляют особенности отношений между родителями и детьми, проводят работу по коррекции детско-родительских отношений, повышению педагогической компетентности родителей или законных представителей», — подчеркнула Татьяна Королева.

ИА «Орелград»