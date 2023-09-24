Областная больница проиграла суд антимонопольщикам

Арбитраж признал решение УФАС обоснованным и законным.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, арбитражный суд Орловской области завершил рассмотрение заявления Орловской областной клинической больницы. Медучреждение просило суд признать недействительным решение УФАС, в соответствии с которым антимонопольным органом было отказано во включении сведений о компании «ТК АВ-Медиа» в реестр недобросовестных поставщиков. Больница же настаивала на том, чтобы компания была внесена в «черный список».

Суть спора раскрыла пресс-служба УФАС. В феврале 2022 года областная больница заключила с указанной выше фирмой контракт на поставку многофункциональных печатающих устройств. Его начальная максимальная цена составляла 190,2 тысячи рублей. Однако в июле того же года поставщик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Областная больница приняла аналогичное решение, но она в одностороннем порядке отказалась от контракта только в феврале 2023 года.

После этого медучреждение и направило в Орловское УФАС сведения о несостоявшейся сделки и потребовало включить поставщика в реестр недобросовестных. Антимонопольщики рассмотрели заявление и представленные материалы. В марте этого года они отказали больнице в удовлетворении ее требования, после чего больница в судебном порядке оспорила уже решение УФАС, потребовав признать его недействительным.

«Оценив в совокупности доказательства, представленные сторонами, третьим лицом, арбитражный суд Орловской области пришел к выводу о том, что заявленные БУЗ ОО «ООКБ» требования не подлежат удовлетворению, — говорится в сообщении антимонопольного органа. — Так, в частности, суд первой инстанции в своем решении отметил следующее: «…на момент принятия решения БУЗ ОО «ООКБ» (06.02.2023) о расторжении контракта от 04.02.2022 № Ф.2022.619 и вступления его в законную силу контракт уже был расторгнут 01.08.2022 на основании решения ООО «ТК АВ-МЕДИА».

Также арбитраж указал, что односторонний отказ больницы от исполнения контракта в рассматриваемом случае не имеет правового значения, поскольку это решение было принято более чем через полгода после того, как от контракта отказался поставщик. То есть больница решила отказаться от контракта, который и так уже давно был расторгнут. При таких обстоятельствах антимонопольщики не увидели никакой вины поставщика и отказались вносить его в РНП, а арбитраж признал эти действия обоснованными и законными.

ИА «Орелград»