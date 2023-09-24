Омбудсмен проверила транспортную доступность для инвалидов

В Орле прошла совместная проверка общественного транспорта.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Орловской области, в Орле было проведено мероприятие, целью которого являлось изучение транспортной доступности для инвалидов. Проверку провела региональный омбудсмен Наталия Балашова совместно с сотрудниками территориального отдела Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО. К ним присоединились председатель Орловской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Наталья Мацькив и журналисты.

«В ходе выезда сотрудники Госавтонадзора выявили ряд нарушений со стороны водителей, осуществляющих посадку и высадку пассажиров, — сообщили в аппарате уполномоченного. — Принято решение рекомендовать начальнику управления транспорта департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации строительных программ Орловской области организовать работу с перевозчиками по проведению инструктажа с водителями, осуществляющими перевозку пассажиров, в том числе маломобильных граждан».

Тем временем в прокуратуре Орловской области анонсировали личный прием граждан. Он будет тематическим – его посвятят вопросам соблюдения прав инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации, а также получение компенсации за их самостоятельное приобретение. Проведет личный прием заместитель прокурора региона Сергей Панкратов, 26 сентября 2023 года в 14 часов в здании прокуратуры Орловской области на улице Красноармейской в Орле.

«Телефоны для предварительной записи на тематический личный прием по указанному вопросу: (4862) 40-56-49 — старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Харыбина Наталья Васильевна; 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор прокуратуры Орловской области», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА «Орелград»