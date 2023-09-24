Рейды против пьяных водителей прокатились по Орловщине

Правоохранители также посетили тех орловцев, которые уже попадались пьяными за рулем.

Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Орловской области, в разных районах региона прошли рейдовые мероприятия, которые проводятся на плановой регулярной основе. В частности, в Сосковском и Шаблыкинском районах были проведены рейды, направленные на предотвращение управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. Полицейские рассказали гражданам об изменениях в законодательстве и ответственности, предусмотренной за нарушения Правил дорожного движения.

Участие в рейдах также принимали сотрудники Урицкого филиала уголовно-исполнительной инспекции. Дело в том, что правоохранители провели профилактические беседы и с теми орловцами, которые уже попадались пьяными за рулем и получили наказание. Им напомнили, что повторная пьяная езда влечет за собой уголовную ответственность. С этого года можно не только реально попасть за решетку, но и лишиться автомобиля, так как теперь машины у пьяных водителей разрешено конфисковывать в пользу государства по решению суда.

«Сотрудники Госавтоинспекции провели с участниками мероприятия профилактические беседы по линии безопасности дорожного движения, — сообщили в УГИБДД. — Так, гражданам были доведены причины возникновения дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории Орловской области с начала текущего года».

По данным регионального Управления МВД, за восемь месяцев текущего года на территории Орловской области сотрудниками ГИБДД было пресечено 1411 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения за это же время было возбуждено 159 уголовных дел.

«Сотрудники полиции обратили внимание граждан на то, что нарушения правил дорожного движения могут повлечь применение к осужденным более строгого наказания, — говорят в УГИБДД. — Сотрудники УИИ ФСИН напомнили осужденным о последствиях нарушения режима, напомнили о поведении в обществе и в быту. Кроме того, граждане задавали множество интересующих их вопросов в области обеспечения безопасности дорожного движения».

Аналогичный рейд был проведен и в Хотынецком районе. В его рамках сотрудники ГИБДД выявили семь водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Причем трое из них были привлечены за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, то есть на них завели уголовные дела по статье 264 Уголовного кодекса РФ. Также полицейские выявили факт управления автомобилем водителем, не имеющим действующих водительских прав. На него составили протокол по статье 12.7 КоАП РФ, а его автомобиль был отправлен на специализированную стоянку в областной центр.

ИА «Орелград»