Часть управляющих компаний Орла освободят от плановых проверок

Программу профилактики рисков разработали областные власти.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области разработал на 2024 год «Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». Иными словами, речь идет об управляющих организациях, работающих на рынке по выданным государством лицензиям.

Предметом такого контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями лицензионных требований, установленных в соответствии со статьей 193 Жилищного кодекса РФ. В соответствии с программой плановые контрольные мероприятия будут проводиться с периодичностью, зависящей от категории риска. Такая категория присваивается департаментом каждой управляющей организации.

Для УК категории высокого риска будут предусмотрены: инспекционный визит – один раз в 3 года; документарная проверка – один раз в 3 года; выездная проверка – один раз в 3 года. Для категории среднего риска: инспекционный визит – один раз в 4 года; документарная проверка – один раз в 4 года; выездная проверка – один раз в 4 года. Для категории умеренного риска: инспекционный визит – один раз в 5 лет; документарная проверка – один раз в 5 лет; выездная проверка – один раз в 5 лет.

В отношении управляющих организаций, которые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные и надзорные мероприятия проводиться не будут. Программа в целом направлена на снижение административной нагрузки на управляющие организации с одновременным повышением эффективности и результативности осуществления регионального государственного лицензионного контроля.

По данным департамента, в 2023 году наиболее распространенными нарушениям обязательных требований в сфере управления МКД в Орловской области являются нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а также низкое качество предоставления населению коммунальных услуг. Основными проблемами, на решение которых направлена новая программа, признано нарушение прав граждан при оказании жилищно-коммунальных услуг и несоблюдение обязательных требований в сфере регионального государственного лицензионного контроля.

ИА «Орелград»