Коллекторы крупно поплатились за давление на орловца

В рамки закона сборщиков долгов вернули судебные приставы.

Орловские судебные приставы оперативно отреагировали на заявление местного жителя, пожаловавшегося на чересчур назойливых коллекторов. В результате последние были поставлены на место – приставы привлекли к административной ответственности микрокредитную организацию. Подробности сообщила пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области.

Мужчина в своем заявлении указал, что ранее он взял небольшой заем в микрокредитной организации, который не сумел вовремя вернуть. Вскоре ему крайне настойчиво стали напоминать о долге. По данным приставов, организация-кредитор регулярно названивала своему клиенту и присылала сообщения, оказывая на него мощное психологическое давление и требуя срочно погасить долг. В противном случае кредитор грозил начать аналогичную рассылку родственникам и знакомым должника.

По заявлению была проведена проверка. Напомним, что порядок взаимодействия кредитора с должником четко регулируется федеральным законодательством, а именно Федеральным законом № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». В данном случае было установлена, что нормы этого закона МКО нарушила.

«По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении микрокредитная организация была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УФССП. — Противоправные действия в отношении заявителя прекратились».

Напомним, что рассмотрением подобных жалоб занимаются специалисты отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Любой вправе обратиться в УФССП за помощью. Однако надо еще и приложить доказательства неправомерных действий коллекторов или кредиторов. Это могут быть фото-, видео- или аудиоматериалы, скриншоты, детализация звонков, полученные письма или смс-сообщения.

ИА «Орелград»