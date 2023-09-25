Суд отправил в колонию орловца, находившегося в розыске

В колонию-поселение его было решено доставить под конвоем.

Кромской районный суд Орловской области отправил в колонию-поселение местного жителя, находившегося в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Представление подал врио начальника УФСИН России по Орловской области. Он просил о заключении под стражу и направлении в колонию-поселение под конвоем осужденного местного жителя. Мужчина, кстати, был осужден этим же судом еще прошлой весной.

Обвинительный приговор был вынесен в отношении него 30 мая 2022 года. Мужчину признали виновным в покушении на кражу с незаконным проникновением в иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину. Виновный был приговорен к 280 часам обязательных работ. Однако от исполнения этого наказания он уклонился, в связи с чем оно было по решению суда заменено ему на лишение свободы. Отбывать новое наказание орловец должен в колонии-поселении.

Соответствующее постановление Кромского районного суда поступило для исполнения в региональное УФСИН и вступило в законную силу. Однако осужденный не прибыл в это ведомство, хотя там ему должны были выдать предписание для самостоятельного следования в колонию-поселение №7, расположенную в Мценске. Местонахождение преступника установить не удалось, в связи с чем 5 сентября 2023 года он был объявлен в розыск, а 19 сентября был задержан.

«Постановлением Кромского районного суда Орловской области осужденный был заключен под стражу сроком на 30 суток и направлен в колонию-поселение под конвоем для исполнения наказания в виде лишения свободы, — резюмируют в пресс-службе суда. — Постановление в законную силу не вступило».

ИА «Орелград»