Налоговики предупредили орловцев о рассылках мошенников

Жителей региона предостерегают от общения с лже-налоговиками через интернет.

Управление ФНС России по Орловской области ранее сообщило о начале массовой рассылки уведомлений по уплате имущественных налогов за 2022 год. Это плановая ежегодная работа, которой, судя по всему, решили воспользоваться аферисты. Налоговая служба сообщает, что на фоне кампании по рассылке физическим лицам уведомлений участились случаи отправления мошеннических писем от ее лица.

«Например, неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма с требованиями об оплате налоговой задолженности, — рассказали в ведомстве. — Ее предлагается погасить при личном визите в инспекцию, либо перейдя по ссылке и отправив копию чека якобы уведомившему инспектору. Мошенники обращают внимание на то, что долг по налогам и сборам датируется 2021 годом, поэтому не отражается на госуслугах и в личном кабинете налогоплательщика».

Используют аферисты и другие методы. Так, они могут рассылать на адреса электронной почте некие «приглашения к организации пассивного дохода». Одновременно предлагается расширить функционал личного кабинета, что якобы и позволит получать дополнительный доход. «Для удобства» авторы таких писем прилагает ссылку, по которой надо пройти. На самом деле такие ссылки переправляют пользователя на мошеннические сайты. При этом к письму прилагаются реквизиты инспекции и приглашение ее посетит, подчеркивают налоговики. Делается это, видимо, для того, чтобы письмо было похоже на настоящее.

«ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам, — заверили в ведомстве. — Уведомления об исчисленных налогах налогоплательщики получают в личных кабинетах либо по почте. В них не содержится иной информации, кроме номера самого уведомления и указания, что документ доступен для просмотра в сервисе. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают».

Что касается задолженности по налогам, то о ней любой гражданин может узнать самостоятельно, так же как и о своем налоговом уведомлении. Для этого можно воспользоваться налоговым сервисом «Личный кабинет налогоплательщика», направить онлайн-запрос в налоговую службу через сервис «Обратиться в ФНС России» или лично посетить налоговую инспекцию.

ИА «Орелград»