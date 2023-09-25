Орловского наркобарона осудили на 12 лет

Также мужчину оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в Заводском суде Орла. В целом ряде серьёзных преступлений обвинялся житель Глазуновского района области.

Как рассказали в прокуратуре, он являлся руководителем структурного подразделения преступного сообщества. Группировка занималась незаконным сбытом наркотических средств. Наркотики продавали в виде «закладок», а для сопутствующего общения использовали интернет.

Преступная группа действовала не только в Орловской, но и в Курской области. Фигурант занимался такой деятельностью с декабря 2019-го по январь 2022-го. Затем его действия пресекли правоохранительные органы. Из незаконного оборота изъяли около четырёх килограммов наркотиков.

Мужчине инкриминировали несколько статей УК. Кроме антинаркотической 228-й («сбыт» и «покушение на сбыт наркотических средств») он обвинялся и по 210-й, части 1 («руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением»).

Однако обвиняемый признал вину, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания. Уголовное преследование в отношении его подельников выделили в отдельное производство.

Тем не менее, приговор оказался достаточно суровым. Орловцу дали 12 лет колонии строгого режима (с последующим ограничением свободы на один год) и оштрафовали на 800 тысяч рублей.

ИА «Орелград»