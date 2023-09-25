В Орловской области увеличат субвенции на оплату труда

Поправки затронут закон о полномочиях органов местного самоуправления.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в Закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере трудовых отношений». Как следует из пояснительной записки, законопроект разработан в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ. Согласно ему, соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, обеспечивает главный распорядитель бюджетных средств.

«Полномочия финансового органа субъекта РФ по контролю за осуществлением органами местного самоуправления указанных полномочий Бюджетным кодексом РФ не предусмотрены, — говорится в пояснительной записке. — В связи с этим законопроектом исключается финансовый орган Орловской области из перечня органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля за осуществлением органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений».

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в «Методику расчета нормативов для определения общего объема субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (муниципального округа или городского округа)» из областного бюджета для осуществления полномочий в сфере трудовых отношений. Дело в том, что сейчас объем текущих расходов на одного специалиста определяется в процентном отношении от годового фонда оплаты труда без учета начислений на годовой фонд оплаты труда.

А в новой версии методика будет учитывать такие начисления, что потребует дополнительных расходов из областного бюджета. Согласно приведенным расчетам, дополнительное финансирование из казны Орловской области начиная с 2024 года составит 826,7 тысячи рублей ежегодно. Например, прогноз бюджетных ассигнований до внесения изменений в закон для города Орла составлял 1,826 миллиона рублей в год, а после внесения изменений потребуется еще 129,7 тысячи рублей в год дополнительно. В целом по региону данные расходы областного бюджета возрасту с 11,64 миллиона рублей до 12,46 миллиона рублей в год.

ИА «Орелград»