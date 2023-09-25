Орловца осудили на 14 лет за новогоднее убийство

Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

52-летнего жителя Ливенского района признали виновным в жестоком преступлении. Оно произошло 30 декабря минувшего года, за несколько дней до начала новогодних праздников.

Как установил Ливенский районный суд, мужчина проник в квартиру своей будущей жертвы – 80-летнего пенсионера. Жилище находится в Ливнах на улице Мира. Орловец похитил из квартиры велосипед, а также предметы одежды. Преступник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уже ночью он решил вернуться в обчищенную квартиру ещё раз. В этот момент там уже находился пожилой хозяин. Пенсионер спал, но проснулся, после чего обвиняемый напал на него и нанёс ряд тяжёлых травм. Затем он присвоил другое имущество жертвы, а также 79 тысяч рублей.

Потерпевший скончался позднее в лечебном учреждении. Преступника задержала полиция. Ему предъявили целый «букет» статей УК – «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть», «кража» и «разбой». В итоге суд приговорил его к четырнадцати годам колонии особого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Орловской области, который занимался этими уголовными делами.

ИА «Орелград»