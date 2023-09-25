Встреча Путина и Клычкова может состояться на этой неделе

Мероприятие анонсировали на федеральном телеканале.

Журналист «России 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что на этой неделе российский президент встретится с избранными главами регионов, которые участвовали в прошедшем Едином дне голосования. В их число входит и орловский губернатор Андрей Клычков.

Ранее, во время своего последнего прямого эфира в социальных сетях, Клычков сам заявил, что на ближайший четверг запланирована «встреча на высоком уровне». Вполне возможно, что орловский глава имел в виду как раз общение с президентом.

Напомним, что в сентябре в Единый день голосования выборы губернаторов прошли в 12 регионах России. Во всех победили действующие главы, переизбиравшиеся на следующий срок. В основном, они являются членами партии «Единая Россия» — кандидаты от КПРФ победили только на Орловщине и в Хакасии.

Предыдущая встреча Путина с Клычковым была персональной и состоялась незадолго до выдвижения последнего на губернаторские выборы.

ИА «Орелград»