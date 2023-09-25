Сегодня утром в огненном ДТП погибли двое орловцев

25.9.2023 | 10:59 Важное, Новости, Происшествия

«Ауди» врезался в дерево и загорелся.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Авария произошла в 5 часов 25 минут на автодороге «Змиёвка — Никольское — Плоское — Повалёвы дворы», на 12-м километре трассы (в Свердловском районе).

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, легковой автомобиль «Ауди» ехал со стороны Орла в сторону Змиёвки. Машину повело в правую сторону. 35-летний водитель съехал в кювет и врезался в дерево. Автомобиль загорелся.

В результате ДТП погиб водитель, а также его пассажир. Личность второго погибшего пока не установлена.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что под Орлом произошло ещё одно смертельное ДТП с тремя иномарками.

ИА «Орелград»


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