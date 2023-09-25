Орловским чиновникам возместят расходы на переезд

Поправки вносятся в региональный закон о гражданской службе.

Вопрос о внесении изменений в Закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области» рассмотрели депутаты Орловского облсовета. Законопроект был внесен для рассмотрения в первом чтении парламентским комитетом по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности. Инициаторы предложили дополнить закон несколькими новыми нормами.

Один из них гласит, что гражданским служащим возмещаются расходы, связанные с их переездом (включая членов их семей) в другую местность при переводе в другой государственный орган. Порядок и условия возмещения расходов переезжающему гражданскому служащему устанавливаются указом губернатора Орловской области. Другой дополнительный пункт дает новые социальные гарантии чиновникам, назначенным в порядке ротации на должности гражданской службы в государственные органы, расположенные в другой местности в пределах РФ.

По закону они обеспечиваются служебными жилыми помещениями. А при отсутствии по новому месту службы такого жилья им за бюджетный счет возмещаются расходы на поднаем. Порядок и условия обеспечения указанных чиновников служебным жильем, а также порядок и размеры возмещения расходов на поднаем также будут устанавливаться указом губернатора Орловской области.

Кстати, новым законом лава региона наделяется также правом устанавливать размер повышенного денежного содержания в отдельных государственных органах Орловской области.

«Развитие гражданской службы осуществляется в соответствии с основными направлениями ее развития, определяемыми указом губернатора и государственными программами Орловской области с учетом основных направлений развития федеральной государственной гражданской службы, определяемых президентом Российской Федерации» — так выглядит еще одна новая норма в региональном законе. «Таким образом, действующее правовое регулирование вопроса определения основных направлений развития государственной гражданской службы Орловской области будет расширено, — резюмируют авторы инициативы. — В проекте закона не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Принятие закона не потребует дополнительных расходов областного бюджета».

ИА «Орелград»