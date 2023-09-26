На Орловщине жителям Херсона выделят 310 миллионов

В нашей области пересмотрели бюджетные расходы.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета в первом и втором чтении утвердили предложенные правительством региона поправки в бюджет на 2023 год. Расходы областного бюджета были увеличены сразу на 5,202 миллиарда рублей за счет изменения целевых безвозмездных поступлений, собственных средств, бюджетных кредитов из федерального бюджета и остатков средств на 1 января 2023 года. Это привело к резкому росту дефицита бюджета.

Правительство области объяснило, на что будут направлены дополнительные расходы. Так, почти 310 миллионов рублей выделяется на предоставление единовременных и социальных выплат жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим места постоянного проживания. Выплаты им положены на обзаведение имуществом и приобретение жилья на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов.

Еще 158 миллионов будет направлено на теплоснабжение и водоснабжение муниципальных образований Орловской области — за счет поступлений от публично-правовой компании «Фонд развития территорий». На предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям за счет дополнительной расходной статьи планируется выделить 12,3 миллиона рублей. Кстати, еще 8,6 миллиона выделяется на «обеспечение дорожной деятельности» за счет средств, поступивших в казну по договору пожертвования.

За счет налоговых и неналоговых доходов, а также перераспределения бюджетных ассигнований в новую версию бюджета включены расходы на выплаты на оказание мер социальной поддержки мобилизованных граждан и их семей в рамках реализации указа президента РФ № 121 – 125 миллионов рублей, на меры социальной поддержки ветеранов труда Орловской области – 74,913 миллиона.

Отметим, что в дополнительной расходной части на оплату труда предусмотрено выделение 1,911 миллиарда рублей, в том числе по следующим направлениям: субвенция на заработную плату работников образовательных учреждений муниципальных образований – 957,227 миллиона рублей; здравоохранения – 189,639 миллиона; образования – 188,809 миллиона; социальной защиты населения – 181,582 миллиона; культуры – 59,831 миллиона; физической культуры и спорта – 57,85 миллиона; других учреждений (МФЦ, КУ ОО «ОСПАС», БУ ОО «Орловское автохозяйство», БУ ОО «Облхозэксплуатация», АУ ОО «Патриот-57», учреждения ветеринарии и др.) – 146,418 миллиона рублей.

ИА «Орелград»