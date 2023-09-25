В Орле любителям туризма устроили спецвыставку

На выставке представлены книги по истории, экономике и организации туризма.

В Орле заработала книжная выставка «Путевые заметки», посвященная Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Как пояснили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, она проработает по 4 октября 2023 года в отделе абонемента образовательных услуг. На выставке представлены книги по истории, экономике и организации туризма, учебные и справочные пособия, рассказы о путешествиях и путеводители.

«Они являются не только источником сведений об истории и культуре страны или региона, но и способны дать ответ на некоторые «технические» вопросы, — уточнил организаторы. — Туризм на сегодняшний день – одно из самых популярных хобби по всему миру. Миллионы людей ежедневно совершают заграничные поездки и кратковременные походы, отравляются на различные экскурсии или самостоятельно осматривают достопримечательности».

Устроители выставки, по сути, дают возможность посетителям совершить книжное путешествие и бывать в разных странах и городах, не покидая Орла. Например, в библиотеке рекомендуют к прочтению книгу известной телеведущей Жанны Агалаковой «Все, что я знаю о Париже». Она рекомендована тем читателям, кто мечтает побывать в столице Франции. По своей фактуре эта книга является полезным путеводителем.

«Через призму своего опыта жизни и работы в Париже, автор рассказывает об интересных, познавательных и просто любопытных местах города, — говорят в «Бунинке». — Хотите посетить музей или посмотреть рынок антиквариата? Возможно, захочется недорого пообедать или купить подарки близким? В этой книге есть ответы, ненавязчивые советы, подробные адреса, веселые подсказки».

Также организаторы советуют посетителям выставки присмотреться к изданию «Китайская цивилизация как она есть», которое представляет собой путеводитель по современному Китаю. Книга особенно актуально в связи с тем мощным разворотом на Восток, который Россия совершила в последние годы. Авторы издания рассказывают об известных городах и достопримечательностях Китая, особенностях китайского языка и боевых искусств, гастрономических традициях и специфике рыночных отношений.

«Книги, представленные на выставке, представляют интерес не только для людей, которые не видят свою жизнь без поездок и приключений, но и для всех тех, кто хочет узнать больше о культуре других стран, не выходя из дома», — резюмируют в областной библиотеке имени Бунина.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»