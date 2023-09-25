В Орле ремонтируют проезд к Иоанно-Богословскому кладбищу

25.9.2023 | 17:27 Новости, Строительство

Об этом рассказали в мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Орла

По данным пресс-службы администрации города, первая часть работ завершилась накануне. Труды продолжались несколько дней. Муниципальный контракт выполнялся силами бригад «Спецавтобазы по санитарной очистке Орла».

Подъезд к кладбищу отсыпали асфальтогранулятом. На ремонт потратили 200 тонн асфальтовой крошки.

«Этот участок был одним из самых проблемных — очень разрушенное покрытие. Часть выполнили асфальтогранулятом. Остальное позже будет выполнено в асфальте», — рассказали представители «Спецавтобазы».

Ранее это же предприятие привело в порядок дорогу к Новому Наугорскому кладбищу. Здесь использовался только асфальт – пришлось уложить около 5,5 тысяч квадратных метров. Рабочие заасфальтировали въездную аллею, а также одну боковую дорожку, ведущую в храм.

ИА «Орелград»


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