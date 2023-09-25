Под Орлом в столкновении трёх иномарок погиб водитель

ДТП произошло в ночное время.

Авария случилась в ночь на воскресенье около трёх часов на трассе «Крым» на 364-м километре (в Орловском муниципальном округе, рядом с Андриабужским лесопарком). Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

65-летний водитель ехал на грузовом автомобиле «Мерседес Бенц 818» со стороны Белгорода в сторону Москвы. В указанном месте он столкнулся с легковым «Вольво 90». Этой иномаркой управлял 45-летний мужчина. «Вольво» двигался во встречном направлении.

После этого на грузовик налетел «Фольксваген Бора». Его вёл 20-летний парень. «Фольксваген» ехал позади «Мерседеса» в том же направлении.

В результате ДТП водитель «Вольво» получил телесные повреждения и скончался прямо на месте аварии.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 23 ДТП. В четырёх из них пострадали или погибли люди.

ИА «Орелград»