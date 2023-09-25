В Орле объяснили, может ли работодатель урезать зарплату

Закон наделяет работодателя таким правом, но только в исключительных случаях.

Государственная инспекция труда в Орловской области рассказала, может ли работодатель уменьшить зарплату без согласования с работником. Ответ довольно прост: нет, он не может самостоятельно уменьшить зарплату, установленную трудовым договором. Это возможно только по соглашению сторон трудового договора. Однако есть исключения. Например, условия оплаты труда могут быть изменены в случае изменения организационных или технологических условий труда, о чем работодатель обязан уведомить работника за 2 месяца в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса РФ.

«Стоит помнить, что в некоторых случаях заработная плата за месяц может быть выплачена в меньшем, чем установлено в трудовом договоре, размере без получения согласия работника, — добавили в Государственной инспекции труда в Орловской области. — Например, за невыполнение норм труда (статья 155 ТК РФ), неисполнение трудовых (служебных) обязанностей (статья 155 ТК РФ), изготовление бракованной продукции (статья 156 ТК РФ) и др».

В ведомстве добавили, что под невыполнением норм труда следует понимать «выполнение меньшего объема работы, невыполнение установленного задания, не достижение установленного количественного результата и т.п.». Что касается неисполнения служебных обязанностей, то они должны быть зафиксированы в трудовом договоре и должностной инструкции. Причем работник должен быть ознакомлен с ними под роспись в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса РФ.

Кстати, по оперативным данным Орелстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Орловской области составляет 45 195 рублей. В июле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 12,4 процента, а по сравнению с июлем предыдущего года увеличилась на 16,4 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле текущего года выросла по сравнению с июлем 2022 года на 12,4 процента.

ИА «Орелград»