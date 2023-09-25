Восьмилетнюю девочку госпитализировали после ДТП

25.9.2023 | 13:15 Новости, Происшествия

Авария произошла на трассе «Орёл – Брянск».

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, ДТП случилось в воскресенье в 12 часов 10 минут на третьем километре трассы. 32-хлетняя женщина ехала на автомобиле «Фольксваген Гольф» со стороны Брянска в сторону Орла.

Она допустила столкновение с фургоном «Фиат Дукато», который двигался во встречном направлении. Им управлял 40-летний водитель.

В итоге пострадали все участники происшествия, включая несовершеннолетнюю пассажирку «Фольксвагена» – девочку 2015-го года рождения. «Скорая помощь» доставила взрослых пострадавших в Орловскую областную клиническую больницу, а ребёнка – в травматологический пункт НКМЦ имени Круглой. В итоге врачи госпитализировали девочку и водителя фургона «Фиат».

Ранее стало известно, что сегодня утром под Орлом двое мужчин погибли в огненном ДТП.

ИА «Орелград»


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