В Орле состоялся юбилейный «Велодень»

В празднике приняли участие около 2000 человек.

24 сентября велосипедисты дружной колонной проехали по центральным улицам Орла: Максима Горького, Красноармейской, Лескова, Тургенева. Далее на площади Ленина были организованы конкурсы для сильных, метких, аккуратных, отчаянных. Так, одни поднимали велосипед над головой максимальное количество раз, другие демонстрировали езду с вывернутым рулем, пытались проехать дистанцию очень быстро или крайне медленно.

Самым ярким был, вероятно, конкурс костюмов. В образах участники должны были обыграть цифру 10, так как «Велодень» юбилейный по счету. В конкурсе принимали участие Дед Мороз и Снегурочка, индеец, Шерлок, маленькая фея, пилот, пионер, Гарри Поттер. Первое место заняла Баба Яга, которая каталась одновременно на роликах и велосипеде, второе получил харизматичный Пират, третье – серенькая мышка с ожерельем из десяти баранок. Создатели самых ярких образов получили призы от партнера мероприятия – Группы компаний «ОДСК», которая всегда поддерживает здоровые и созидательные активности.

Отметим, мэр Орла Юрий Парахин признался в соцсетях, что «Велодень» – один из любимых его праздников, а велоспорт — любимый досуг. Градоначальник подсчитал, что в Орле всего 8 километров специальных дорожек для велосипедистов, в текущем году в эксплуатацию примут еще 4 километра.

(Фото группы «Велодень Орел 2023«).

ИА «Орелград»