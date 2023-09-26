Искажение бухучета на 193 миллиона вскрыли в медколледже

КСП представила краткий вариант отчета о проверке базового медколледжа.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала информацию о результатах проверки использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на финансовое обеспечение Орловского базового медицинского колледжа. Ранее итоги этой проверки были обсуждены в стенах Орловского облсовета народных депутатов. Результаты озвучила заместитель начальника экспертно-аналитического отдела КСП Наталья Новикова.

Она сообщила, что основной объем нарушений выявлен в сфере бухгалтерского учета за счет искажения годовой бухгалтерской отчетности. В ходе выступления Наталья Новикова, как пояснили в КСП, отметила, что объект контроля предпринял меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем. Объем средств, охваченных проверкой, составил 215,866 миллиона рублей. Сумма нарушений в сфере бухучета за счет искажения годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год составила 193,576 миллиона рублей.

«В период с 2021 по 2023 год учреждением произведены неправомерные расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание госуслуг на оплату коммунальных услуг помещений, находящихся в безвозмездном пользовании стороннего юридического лица, в сумме 794,1 тысячи рублей говорится в отчете КСП. — В проверяемом периоде учреждением произведены необоснованные расходы на поощрительные выплаты обучающимся в виде премий за счет средств областного бюджета на сумму 235,1 тысячи рублей».

Также, по мнению аудиторов, в предыдущие два учебных года в колледже была допущена переплата по оплате труда с учетом начислений страховых взносов на общую сумму 48,77 тысячи рублей и недоплата по заработной плате на общую сумму 16,8 тысячи рублей. Обратили внимание аудиторы и то, что примерное двухнедельное меню, разработанное для питания обучающихся, включая детей-сирот, не соответствовало рекомендуемым среднесуточным наборам пищевых продуктов на одного обучающегося в государственных профессиональных образовательных организациях Орловской области.

Кроме того, на примере учащихся медицинского колледжа КСП подсчитала, что размер ежемесячной денежной выплаты в сумме 300 рублей, утвержденный постановлением правительства Орловской области от 03.02.2021 № 54, не обеспечивает возможность бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, даже на период учебного процесса.

ИА «Орелград»