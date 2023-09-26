В Орле на Московском шоссе погиб пешеход

Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.

ДТП произошло 25 сентября. За рулем «Форда» находился 24-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Металлургов. Примерно в 19:45 в районе дома №142 по Московскому шоссе на пути автомобиля оказался пешеход. Водитель не успел среагировать. 57-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии, сообщили в УМВД России по Орловской области. Правоохранители отметили, что пешеход пересекал проезжую часть в зоне видимости перехода.

Напомним, 22 сентября в районе Знаменки 18-летняя водитель сбила на переходе двух женщин. Одна погибла, вторая госпитализирована.

ИА «Орелград»