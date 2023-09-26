В Орле на Московском шоссе погиб пешеход

26.9.2023 | 9:33 Происшествия

Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.

ДТП произошло 25 сентября. За рулем «Форда» находился 24-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Металлургов. Примерно в 19:45 в районе дома №142 по Московскому шоссе на пути автомобиля оказался пешеход. Водитель не успел среагировать. 57-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии, сообщили в УМВД России по Орловской области.  Правоохранители отметили, что пешеход пересекал проезжую часть в зоне видимости перехода.

Напомним, 22 сентября в районе Знаменки 18-летняя водитель сбила на переходе двух женщин. Одна погибла, вторая госпитализирована.

ИА «Орелград»

 

 

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования