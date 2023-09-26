Клычков велел реорганизовать медцентр имени Круглой

Состав медицинского учреждения будет официально расширен.

Губернатор Андрей Клычков в качестве председателя правительства распорядился реорганизовать бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой». Реорганизация пройдет в форме присоединения к нему областного бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом». Как следует из преамбулы документа, губернатор руководствовался «Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Орловской области».

Клычков велел сохранить основные цели деятельности Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой (НКМЦ). Самому учреждению поручено в установленном порядке обеспечить подачу в регистрирующий орган уведомление о начале процедуры реорганизации. Кстати, основные цели деятельности присоединяемого «Родильного дома» будут закреплены за НКМЦ. Функции и полномочия учредителя в отношении реорганизуемого учреждения от имени Орловской области по-прежнему будет выполнять региональный департамент здравоохранения.

Последнему губернатор поручил до 15 января 2024 года осуществить организационно-правовые мероприятия по реорганизации НКМЦ, а также внести изменения в устав реорганизуемого бюджетного учреждения. Департаменту государственного имущества и земельных отношений поручено внести соответствующие изменения в реестр государственной собственности Орловской области и произвести необходимые действия по передаче имущества «Родильного дома» реорганизуемому многопрофильному медцентру.

Из информации на сайте НКМЦ следует, что это уникальная медицинская организация, в составе которой функционируют три медицинских учреждения III уровня: детская областная клиническая больница, инфекционная детская больница и областной перинатальный центр. С 2019 года на базе центра начала работу паллиативная служба, со стационарными койками и выездной амбулаторной бригадой в структуре. В 2013 году, по просьбе коллектива, больнице было присвоено имя Зинаиды Иосифовны Круглой – главного врача больницы с 1943 по 1986 годы.

Круглосуточный стационар рассчитан на 673 койки, из них 398 клинических коек для детей, 95 детских инфекционных коек, 180 коек перинатального центра. Ежегодно более 6000 взрослых пациентов и 17 000 детей получают круглосуточную медицинскую помощь в НКМЦ. Ежегодно в больнице проводятся более 6500 операций, из них 2 процента с применением высоких медицинских технологий, 23 процента — с использованием видеоэндоскопических технологий. НКМЦ им. З.И. Круглой — единственное медицинское учреждение из регионов ЦФО, где проводятся нейрохирургические операции у новорожденных и детей раннего возраста с использованием видеоэндоскопических технологий.

ИА «Орелград»