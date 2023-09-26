Орловцы смогут сажать коллекторов в тюрьму

Уголовная ответственность введена за «незаконный возврат долгов».

В Орловской области завершилась Всероссийская информационная акция по вопросам защиты прав граждан от неправомерных действий профессиональных взыскателей – коллекторов, банков и микрокредитных организаций. Ее проводило региональное Управление ФССП России. Подводя итоги акции, в ведомстве напомнили жителям Орловской области об изменениях в законодательстве, которые помогут должникам в борьбе с чересчур назойливыми сборщиками долгов.

В частности, теперь у простых граждан появилась реальная возможность отправлять нарушителей за решетку. Дело в том, что в июле текущего года вступил в силу Федеральный закон 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ». Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП, этот закон ввел уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Меры уголовной ответственности для коллекторов введены довольно жесткие. В случае нарушители могут отделаться штрафом, минимальный размер которого составляет 300 тысяч рублей, или принудительными работами. В худшем случае им грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Уголовные дела на коллекторов могут заводить за совершение действий, сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества.

Также уголовную ответственность они могут понести за угрозы распространения либо распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство гражданина (должника) или его близких, за применение насилия. До сих пор психологическое давление оценивалось в основном в рамках административного кодекса. Впрочем, административные нормы применяются и сейчас. Напомним, на днях УФССП сообщило о привлечении к ответственности микрокредитной организации.

«При взаимодействии с должником посредством осуществления телефонных звонков и сообщений организация оказывала на должника психологическое давление, требуя срочно оплатить долг, в противном случае угрожая начать рассылку его родственникам и знакомым, — пояснили в пресс-службе ведомства. — По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении микрокредитная организация была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Противоправные действия в отношении заявителя прекратились».

ИА «Орелград»