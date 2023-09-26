Орловцам предложили услуги пристава-бота

Виртуальный помощник расскажет гражданам об их долгах.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области напоминает жителям региона о том, что узнать о своих долгах они могут при помощи голосового бота. Речь идет о ведомственном проекте, предлагающем услуги дистанционного обслуживания и использующем в своей работе возможности технологий искусственного интеллекта. Автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота реализуется в центре телефонного обслуживания службы приставов, для этого достаточно позвонить по телефону 8-800-303-00-00.

«Технологии искусственного интеллекта распознают речь абонента и синтезируют речевой ответ бота, также определят тематику запроса и различные сценарии обработки вызова, — пояснили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области. — При общении с гражданином голосовой бот запросит фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволит идентифицировать обратившегося. На основании полученных сведений система сформирует запрос и в аудио формате предоставит абоненту общедоступную информацию из «Банка данных исполнительных производств».

После подтверждения личности можно будет получить расширенную информацию. Но для этого потребуется предоставить виртуальному помощнику дополнительные персональные данные, в частности номера ИНН или СНИЛС. В этом случае пристав-бот сможет рассказать звонившему о возбужденных в отношении него исполнительных производствах, об аресте его имущества и банковских счетов, о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом.

«Кроме того, голосовой помощник сможет подсказать гражданам информацию об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности, — добавили в ведомстве. — По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством».

Напомним, что в областной службе судебных приставов также работает «телефон доверия», по которому граждане могут сообщить о коррупции в этом ведомстве. Телефон работает в круглосуточном режиме, звонить можно по номеру: (4862) 72-52-83. Как говорят в УФССП, любой может сообщить о ставших ему известными фактах проявления коррупционных действий, конфликте интересов на государственной службе, нарушении запретов, ограничений и правил служебного поведения сотрудников Управления. «Телефон доверия» функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений. Конфиденциальность обращения гарантируется.

ИА «Орелград»