В Орловской области впервые сделали сложную операцию

Её выполнили хирурги онкодиспансера.

Речь идёт об удалении опухоли в желудке лапароскопическим способом. Как сообщают «Вести-Орёл», пациентку оперировал хирург-онколог Александр Горохов.

Лапароскопия — современный метод, который позволяет производить операции на внутренних органах через небольшие отверстия (до полутора сантиметров), в то время как при традиционной хирургии требуются разрезы большего размера. Специальный медицинский прибор (лапароскоп) даёт врачу возможность видеть организм изнутри и повышает точность его действий.

С весны текущего года орловские хирурги сделали на почках около 20 лапароскопических операций, на кишечнике около 30. Однако желудок оперировался впервые.

Процедура прошла успешно. Благодаря тому, что хирургическое вмешательство произошло на ранней стадии болезни, пациентке не понадобились лучевая и химиотерапия.

ИА «Орелград»