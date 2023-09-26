Прокуратура начала приём жалоб на нарушения прав детей-инвалидов

Специальная «горячая линия» будет работать по 30 октября.

По указанию прокурора Орловской области Алексея Тимошина в органах прокуратуры региона начала работать специальная тематическая «горячая линия». Она посвящена вопросам защиты прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питанием и техническими средствами реабилитации. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, «горячая линия» будет работать по 30 октября 2023 года.

«Результаты работы «горячей линии» и меры по защите и восстановлению нарушенных прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием находятся на контроле прокурора Орловской области, — подчеркнули в ведомстве. — Информацию о нарушениях прав детей в данной сфере можно сообщить по телефонам: (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарёва Екатерина Владимировна; (4862) 40-56-21 – помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Маргарита Викторовна Баранчикова; (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95 — дежурный прокурор прокуратуры области».

Тем временем региональное отделение Социального фонда России сообщило о том, что в текущем году орловцы с помощью электронного сертификата приобрели уже более 60 тысяч технических средств реабилитации. Речь идет об использовании электронных сертификатов (ЭС), позволяющих гражданам самостоятельно приобретать рекомендованное ему специальное устройство или приспособление. Причем совершать такие покупки можно не только в обычных стационарных магазигах, но и на площадках маркетплейсов.

«Оформление электронного сертификата также не требует усилий, — говорят в Орловском отделении СФР. — Заявление подается на портале Госуслуг или лично в клиентской службе регионального Отделения СФР или МФЦ. Стоимость сертификата соответствует стоимости последнего исполненного государственного контракта, заключенного Отделением фонда на конкретный вид технического изделия. Даже если стоимость средства реабилитации превышает номинал электронного сертификата, изделие все равно можно будет приобрести, доплатив собственными средствами разницу в цене».

ИА «Орелград»