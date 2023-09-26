Орловец попался на взятке инспектору ДПС

26.9.2023 | 16:29 Закон и порядок, Новости

Обвиняемый – житель Новосильского района.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки». Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время дело рассмотрит Кромской районный суд.

Как рассказали в надзорном ведомстве, само преступление произошло в текущем месяце. Сотрудник ГИБДД остановил машину для проверки. Выяснилось, что орловец ограничен в праве управления транспортом на основании решения судебного пристава. Однако по факту он всё равно «рулил» автомобилем.

Кроме того, в салоне находился ребёнок. Мужчина перевозил его без специального удерживающего устройства.

Инспектор ДПС зафиксировал нарушения, но орловец попытался выйти из ситуации, предложив ему 6 тысяч рублей в обмен на молчание. Однако полицейский отказался от незаконного вознаграждения и поступил в соответствии с официальными инструкциями.

ИА «Орелград»


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