Орловец попался на взятке инспектору ДПС

Обвиняемый – житель Новосильского района.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки». Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время дело рассмотрит Кромской районный суд.

Как рассказали в надзорном ведомстве, само преступление произошло в текущем месяце. Сотрудник ГИБДД остановил машину для проверки. Выяснилось, что орловец ограничен в праве управления транспортом на основании решения судебного пристава. Однако по факту он всё равно «рулил» автомобилем.

Кроме того, в салоне находился ребёнок. Мужчина перевозил его без специального удерживающего устройства.

Инспектор ДПС зафиксировал нарушения, но орловец попытался выйти из ситуации, предложив ему 6 тысяч рублей в обмен на молчание. Однако полицейский отказался от незаконного вознаграждения и поступил в соответствии с официальными инструкциями.

ИА «Орелград»