В Орле хулиган атаковал вуз

26.9.2023 | 17:57 Закон и порядок, Новости, Образование

Нарушителя задержала Росгвардия.

Фото: 57.rosguard.gov.ru

Как рассказали в пресс-службе Управления ведомства по Орловской области, инцидент произошёл на этих выходных в Советском районе города. Тревожный сигнал поступил с охраняемого объекта (здания одного из университетов) около девяти часов вечера.

Росгвардейцы прибыли на место и увидели, как молодой человек бьёт ногами по входной двери. Судя по его виду и поведению, он находился в неадекватном состоянии.

Стражи закона и порядка задержали хулигана и доставили в отделение полиции. Оказалось, что это 25-летний местный житель. Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности.

Всего за последнюю отчётную неделю (с 18 по 25 сентября) личный состав подразделений вневедомственной охраны Росгвардии отработал около 200 сообщений, которые поступили с различных охраняемых объектов. Были задержаны 10 человек, подозреваемых в нарушениях административного и уголовного законодательства.

ИА «Орелград»


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