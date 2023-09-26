Студентам рассказали о бое бригады Катукова с панцер-дивизией

Историко-патриотическое мероприятие было проведено в селе Первый Воин.

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», мероприятие было организовано и проведено в рамках партийного проекта «Историческая память». Оно было посвящено 82-й годовщине знаменитого танкового сражения бригады полковника Катукова с панцер-дивизией генерала Лангермана. Открытый урок на данную тему был проведен для орловских студентов — участников регионального проекта «Патриоты соVременности».

«Встречи с участниками поисковых движений носят уникальный характер. Прямо на месте сражений мы узнаем детали, которые сложно найти в учебниках или в художественной литературе, посвященной Великой Отечественной войне. Для студентов, которые увлечены историей родного края и хотят сохранять память о подвигах наших предков, это хороший стимул для дальнейшей работы», — сказала волонтер и руководитель образовательного цикла «Без срока давности» Анна Рубцова.

В данном случае о событиях октября 1941 года студентам рассказал руководитель поискового отряда «Батальон», председатель регионального отделения «Поискового движения России» Сергей Щербатый. Он напомнил о том, что у села Первый Воин Мценского района шли ожесточенные бои. Главной задачей советских войск было сдержать стремительно рвавшиеся к Москве немецкие танковые части. Эту задачу с блеском выполнила 4-я танковая бригада полковника Михаила Катукова. Она нанесла тяжелые потери противнику, несмотря на его значительное численное превосходство.

«В течение девяти дней немецкие танки пытались прорвать линии обороны, развернутые на пути от Орла до Мценска, неся огромные потери в солдатах и технике, и сумев продвинуться за это время лишь на 60 километров, — прозвучало на открытом уроке. — 11 ноября 1941 года 4-й танковой бригаде под командованием полковника Катукова присвоили звание первой гвардейской».

По словам Сергея Щербатого, на месте сражений у села Первый Воин в этом году стартует уже юбилейная, десятая поисковая экспедиция в рамках традиционной «Вахты Памяти». В предыдущие годы поисковики обнаружили здесь и торжественно перезахоронили останки 32 советских солдат. Кроме того, в 2021 году здесь же были раскопаны минометные орудия, которые пополнили выставку мемориального комплекса «Танкистам-первогвардейцам».

ИА «Орелград»