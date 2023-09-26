В Орле оштрафовали ответственного за капремонт приюта для животных

26.9.2023 | 18:35 Важное, Закон и порядок, Новости

Это произошло по инициативе прокуратуры.

Генеральный директор ООО «СБМ» привлечён к административной ответственности в виде штрафа размером в полтора миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания взялась ремонтировать приют для безнадзорных животных, расположенный на Новосильском шоссе. Как установила прокуратура, работы не велись должным образом и периодически приостанавливались. В итоге объект не сдали к положенному сроку.

В ситуацию вмешался орган надзора. Гендиректору подрядной организации выписали крупный административный штраф. Кроме того, прокурор направил итоги своей проверки в следственные органы – в данный момент они разбираются в проблеме, чтобы сделать собственные выводы.

Также прокуратура, отметив ослабление контроля за работой подрядчика, внесла представления об устранении нарушений руководителю профильного областного департамента и исполняющему обязанности начальника «Орёлгосзаказчика». В свою очередь, «Орёлгосзаказчик» подал заявление в суд, потребовав взыскать с нерадивой компании неустойки по заключённому госконтракту.

В настоящее время на объекте ведутся работы – внутри будущего приюта штукатурят стенки и укладывают плитку. Также рядом со зданием устанавливают ограждение.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт приюта обойдется в 37 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования