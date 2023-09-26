В Орле оштрафовали ответственного за капремонт приюта для животных

Это произошло по инициативе прокуратуры.

Генеральный директор ООО «СБМ» привлечён к административной ответственности в виде штрафа размером в полтора миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания взялась ремонтировать приют для безнадзорных животных, расположенный на Новосильском шоссе. Как установила прокуратура, работы не велись должным образом и периодически приостанавливались. В итоге объект не сдали к положенному сроку.

В ситуацию вмешался орган надзора. Гендиректору подрядной организации выписали крупный административный штраф. Кроме того, прокурор направил итоги своей проверки в следственные органы – в данный момент они разбираются в проблеме, чтобы сделать собственные выводы.

Также прокуратура, отметив ослабление контроля за работой подрядчика, внесла представления об устранении нарушений руководителю профильного областного департамента и исполняющему обязанности начальника «Орёлгосзаказчика». В свою очередь, «Орёлгосзаказчик» подал заявление в суд, потребовав взыскать с нерадивой компании неустойки по заключённому госконтракту.

В настоящее время на объекте ведутся работы – внутри будущего приюта штукатурят стенки и укладывают плитку. Также рядом со зданием устанавливают ограждение.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт приюта обойдется в 37 миллионов рублей.

ИА «Орелград»