В орловской колбасе нашли опасный антибиотик

Производителя взяли на усиленный контроль.

Как сообщил Россельхознадзор, за последнее время режим усиленного лабораторного контроля введён в отношении восьми российских компаний, экспортирующих свою продукцию сельскохозяйственного происхождения. Одна из них – это орловское ООО «Добрина».

В ведомстве рассказали, что в «колбасках длительного хранения», которые выпускает и экспортирует предприятие, обнаружили остаток лекарственного препарата под названием азитромицин. В каждом килограмме продукта оказалось около восьми микрограмм лекарства.

Данный препарат является опасным антибиотиком – российские нормы и правила вообще не допускают его использование при лечении сельскохозяйственных животных и его содержание в пищевых продуктах. Многократное употребление азитромицина может вызвать устойчивость к противомикробным препаратам, которая приводит к возникновению трудноизлечимых или неизлечимых инфекционных заболеваний.

ИА «Орелград»