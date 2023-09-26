В орловской колбасе нашли опасный антибиотик

26.9.2023 | 15:11 Закон и порядок, Новости

Производителя взяли на усиленный контроль.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Как сообщил Россельхознадзор, за последнее время режим усиленного лабораторного контроля введён в отношении восьми российских компаний, экспортирующих свою продукцию сельскохозяйственного происхождения. Одна из них – это орловское ООО «Добрина».

В ведомстве рассказали, что в «колбасках длительного хранения», которые выпускает и экспортирует предприятие, обнаружили остаток лекарственного препарата под названием азитромицин. В каждом килограмме продукта оказалось около восьми микрограмм лекарства.

Данный препарат является опасным антибиотиком – российские нормы и правила вообще не допускают его использование при лечении сельскохозяйственных животных и его содержание в пищевых продуктах. Многократное употребление азитромицина может вызвать устойчивость к противомикробным препаратам, которая приводит к возникновению трудноизлечимых или неизлечимых инфекционных заболеваний.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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