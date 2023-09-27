Информация о нарушениях на Орловских партизан подтвердилась

27.9.2023 | 10:42 Закон и порядок, Новости, Строительство

«Выстраданную» дорогу строят слишком неторопливо.

Фото: прокуратура Орловской области

Прокурор области Алексей Тимошин и его заместитель Сергей Панкратов провели выездную проверку на улице Орловских партизан, где идёт строительство новой дороги. Напомним, что этот проект «пробивали» с большим трудом – против него выступила часть местных жителей. Однако в итоге, получив «добро», подрядчик не поспешил воплощать планы в жизнь.

Как установили руководители органа надзора, ООО «Монолит Строй» ведёт строительство с нарушением графика. Кроме того, на объекте оказалось недостаточное количество работников. Обеспечить нужные темпы строительства такими силами представляется невозможным.

Также в прокуратуре отметили, что «Объединённый муниципальный заказчик города Орла» не контролирует процесс должным образом.

Сразу после проверки состоялось оперативное совещание с участием всех заинтересованных сторон. На данный момент директору ООО «Монолит Строй» объявлено официальное прокурорское предостережение. Строительство данного объекта остаётся на контроле прокуратуры.

Ранее об отсутствии рабочих и техники на объекте рассказал председатель горсовета Василий Новиков.

ИА «Орелград»


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