Орловских грибников искали в нескольких регионах

Операция продлилась всю ночь.

К счастью, орловцы не пострадали и были найдены. Подробности рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Информация поступила в службу спасения накануне в 18 часов 39 минут. В Знаменском районе рядом с населённым пунктом Еленка потерялись двое грибников. Мужчина и женщина ушли в лес и заблудились.

Пропавшие сами позвонили на номер 112 и объяснили ситуацию. Также они заявили, что, возможно, перешли границу Орловщины и ушли в Калужскую область.

В итоге к их поискам привлекли и оперативные службы этого соседнего региона. С орловской стороны грибников искали 22-й пожарно-спасательной части Знаменского района и полицейские, а также волонтёры движения «Лиза Алерт». Именно последние и обнаружили «потеряшек» — правда, это произошло уже под утро.

Всего за последние сутки пожарно-спасательные подразделения областного МЧС выезжали на вызовы 17 раз, из них восемь — на ликвидацию возгораний и девять — на помощь населению.

ИА «Орелград»