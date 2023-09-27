Орловских грибников искали в нескольких регионах

27.9.2023 | 10:49 Новости, Происшествия

Операция продлилась всю ночь.

Фото: ИА «Орелград»

К счастью, орловцы не пострадали и были найдены. Подробности рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Информация поступила в службу спасения накануне в 18 часов 39 минут. В Знаменском районе рядом с населённым пунктом Еленка потерялись двое грибников. Мужчина и женщина ушли в лес и заблудились.

Пропавшие сами позвонили на номер 112 и объяснили ситуацию. Также они заявили, что, возможно, перешли границу Орловщины и ушли в Калужскую область.

В итоге к их поискам привлекли и оперативные службы этого соседнего региона. С орловской стороны грибников искали 22-й пожарно-спасательной части Знаменского района и полицейские, а также волонтёры движения «Лиза Алерт». Именно последние и обнаружили «потеряшек» — правда, это произошло уже под утро.

Всего за последние сутки пожарно-спасательные подразделения областного МЧС выезжали на вызовы 17 раз, из них восемь — на ликвидацию возгораний и девять — на помощь населению.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования