В Орловской области оценили качество нового урожая

Доля продовольственной пшеницы в этом году составляет почти 70 процентов.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в указанных регионах проводится мониторинг товарных и потребительских свойств зерна нового урожая. Пробы изучают в подведомственных лабораториях. Это стандартная процедура, она проводится ежегодно. В рамках мониторинга исследуется зерно пшеницы, ячменя, ржи, овса, проса, гречихи, тритикале, подсолнечника, рапса, сои и гороха.

«В Орловской области намолочено 3,9 миллиона тонн зерна зерновых, зернобобовых и масличных культур, а в Курской области – 4,6 миллиона тонн, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — Средняя урожайность зерновых составила 49 и 53,4 центнера с гектара соответственно. Обследовано более 20 процентов от валового сбора на территориях Орловской и Курской областей».

Непосредственно в Орловской области доля продовольственной пшеницы в структуре нового урожая составляет высокие 68,2 процента, в том числе пшеницы 3-го класса – 10,6 процента. Для сравнения, в Курской области эти показатели на данный момент составляют 63,6 процента и 8,1 процента соответственно.

Также сообщается, что в Орловской области валовой сбор ячменя в этом году составил 830,2 тысячи тонн. Доля пивоваренного ячменя в этом урожае составляет 88,3 процента. В Курской области ситуация несколько иная. Там аграрии собрали 1,012 миллиона тонн ячменя, 51,2 процента из которого является пивоваренным. В ТУ Россельхознадзора добавили, что мониторинг будет проводиться до окончания уборки.

ИА «Орелград»