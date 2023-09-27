Названы лидеры по росту зарплат в Орле

Солидную прибавку получили работники гостиничного бизнеса и общественного питания.

По данным Орелстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в июле 2023 года составила 45 195 рублей. По сравнению с июнем 2023 года она снизилась на 12,4 процента, а по сравнению с июлем предыдущего года увеличилась на 16,4 процента. В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется дифференциация, которая наблюдается уже много лет. Так, в финансовой и страховой деятельности средняя зарплата по итогам отчетного периода составила 71 116 рублей в месяц, в сфере транспортировки и хранения – 55 381 рублей, в государственном управлении – 55 348 рублей.

Статистики также отмечают, что в большинстве отраслей средняя номинальная начисленная заработная плата в июле 2023 года выросла. Исключение составили предприятия по добыче полезных ископаемых, заработок работников которых по сравнению с июлем 2022 года снизился на 6,8 процента. Лидерами по росту зарплат стали гостиницы и предприятия общественного питания – заработок их работников по сравнению с июлем прошлого года увеличился на 38 процентов. Прибавку в размере 35,4 процента получили сотрудники организаций, работающих в сфере информации и связи.

Далее следует сфера транспортировки и хранения с ростом зарплат по отношению к уровню предыдущего года на 23,4 процента. Отметим, что сразу несколько сфер экономической деятельности подняли зарплаты своим работникам на 20 процентов. В этот список вошли: профессиональная научная и техническая деятельность; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; обрабатывающие производства.

Заработная плата в строительных организациях выросла на 14,3 процента и в настоящий момент составляет в среднем 43 882 рубля в месяц. Работники сельского и лесного хозяйства, организаций охоты, рыболовства и рыбоводства зарабатывают в среднем по 48 705 рублей в месяц, что на 10,9 процента больше, чем годом ранее. Труд в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений приносит среднемесячный доход в размере 36 750 рублей, по сравнению с июлем 2022 года он вырос на 8,4 процента.

ИА «Орелград»