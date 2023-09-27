В Орле продолжают борьбу с поворотом налево

Запрещающие знаки установили на улице 60-летия Октября, сообщили «Орловские новости».

Постановление об утверждении схемы размещения дорожных знаков подписано мэром Орла Юрием Парахиным 15 сентября. Изменения были одобрены городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения 20 июня. Поворот налево, на улицу 8 Марта, запрещен для автомобилистов, которые движутся в направлении Октябрьского (Герценского) моста. Также запрещен разворот на пересечении улиц Максима Горького и 60-летия Октября для тех, кто едет в сторону «Утеса».

14 сентября мэр Орла подписал постановление об организации движения на пересечении улицы Комсомольской с пер. Карачевским и Комсомольским. Там появились знаки движения по полосам и «Движение только направо».

Напомним, ранее автомобилистам запретили поворот налево с улицы Октябрьской на Приборостроительную (при движении в сторону 60-летия Октября), с улицы Розы Люксембург на Гагарина (при движении к мосту Дружбы народов).

ИА «Орелград»