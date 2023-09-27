Коллеги навестили депутата Строева в зоне СВО

Народные избранники доставили гуманитарный груз из Орловской области в одну из воинских частей.

Посылку формировали на базе общественной приемной «Единой России». Груз был доставлен 26 сентября, сообщает пресс-служба Орловского областного Совета. Бойцам передали продукты питания, инструменты, сухой душ и письма.

«Даже с учетом того, что снабжение хорошее, бойцам всегда приятно получить что-то домашнее, родное», – подчеркнул председатель облсовета Леонид Музалевский.

Напомним, депутат горсовета Орла Владимир Строев принимает участие в специальной военной операции с осени 2022 года. Он выпускник Орловского высшего военного командного училища. До перехода в сферу бизнеса пять лет служил в ФАПСИ.

ИА «Орелград»