Коллеги навестили депутата Строева в зоне СВО

27.9.2023 | 8:52 Новости, Общество

Народные избранники доставили гуманитарный груз из Орловской области в одну из воинских частей.

Фото: Орловский областной Совет

Посылку формировали на базе общественной приемной «Единой России». Груз был доставлен 26 сентября, сообщает пресс-служба Орловского областного Совета. Бойцам передали продукты питания, инструменты, сухой душ и письма.

«Даже с учетом того, что снабжение хорошее, бойцам всегда приятно получить что-то домашнее, родное», – подчеркнул председатель облсовета Леонид Музалевский.

Напомним, депутат горсовета Орла Владимир Строев принимает участие в специальной военной операции с осени 2022 года. Он выпускник Орловского высшего военного командного училища. До перехода в сферу бизнеса пять лет служил в ФАПСИ.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования