Орловские МФЦ начали оказывать на две услуги больше

27.9.2023 | 20:00 Новости, Общество

Список предложений пополнился двумя новыми услугами налоговой службы.

Как сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области, в региональных МФЦ посетителям начали предлагать две новые услуги от этого ведомства. В частности, налогоплательщики региона получили возможность подавать в МФЦ и его филиалах уведомления о переходе на единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и упрощенную систему налогообложения (УСН).

Кстати, согласно ведомственной статистике, в Орловской области по состоянию на 1 января 2023 года ЕСХН применяли почти 800 налогоплательщиков, а на УСН находилось более 17 тысяч бизнесменов. Впрочем, в налоговой службе напоминают о том, что использовать эти специальные режимы организации и предприниматели могут в случае подачи уведомления об их применении одновременно с регистрацией бизнеса или в течение 30 дней после регистрации.

«Переход с иных режимов налогообложения возможен только со следующего календарного года, уведомление необходимо подать не позднее 31 декабря, — подчеркнули в областной налоговой службе и напомнили: — Получить государственные услуги ФНС России можно не только в налоговых органах Орловской области, но и в отделениях многофункциональных центров. Специалисты отделений МФЦ региона оказывают 27 государственных услуг ФНС».

Ранее налоговики сообщили жителям Орловской области о том, что получать уведомления для уплаты имущественных налогов и требований об уплате задолженности в электронной форме с этого года можно через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Для этого надо сначала зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации, а затем подать через портал уведомление на получение документов от налоговых органов в электронной форме через ЕПГУ.

ИА «Орелград»


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