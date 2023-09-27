Под Орлом в авторитет чиновников вложат миллион рублей

Программа повышения престижа служащих принята в Ливенском районе.

Администрация Ливенского района Орловской области утвердила программу развития муниципальной службы. Она возьмет старт в 2024 году и продлится по 2029 год включительно. Общий объем ее финансирования пока установлен в размере 1,166 миллиона рублей, но в дальнейшем может быть актуализирован. Наибольшие затраты предусмотрены на 2024 год, когда они составят 277,79 тысячи рублей. В последующем на реализацию программы планируется выделять по 177,79 тысячи рублей ежегодно.

Ожидаемым результатом реализации программы заявлено повышение эффективности кадровой политики, в том числе за счет роста профессионального уровня 18 муниципальных служащих Ливенского района. Собственно говоря, финансирование предусмотрено в основном для оплаты курсов повышения квалификации чиновников. Также запланировано формирование кадрового резерва, проведение аттестации действующих муниципальных служащих и обеспечение их необходимыми для работы техническими средствами.

Одной из главных задач программы заявлено повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих, обеспечение открытости и прозрачности их работы. Из паспорта следует, что одной из главных проблем Ливенского района на сегодняшний день является отсутствие достаточного количества высококвалифицированных специалистов. Другая проблема заключается в «отсутствии системности в работе с кадровым резервом как основным источником обновления и пополнения кадрового состава муниципальной службы»

«Обозначенные проблемы взаимосвязаны и должны решаться системно, — говорится в документе. – Реализация мероприятий программы будет способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности, позволит создать оптимальные организационно-правовые предпосылки развития муниципальной службы в Ливенском районе».

ИА «Орелград»