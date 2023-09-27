В Орле открылась выставка в честь новых регионов России

Выставка приурочена к Дню воссоединения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина открылась выставка «Вместе с Россией!», которая проработает по 11 октября 2023 года. Она приурочена к Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, который по решению Госдумы, принятому год назад, отмечается 30 сентября. В своей пояснительной записке парламентарии тогда отметили, что это событие является «результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие».

«На выставке экспонируются периодические издания: «Российская газета», «Красная звезда», «Российская Федерация сегодня» и др., — пояснили в библиотеке имени Бунина. — На их страницах представлена законодательная база, легшая в основу судьбоносного события, когда 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых регионов».

В указанных договорах содержались пункты об образовании новых субъектов Российской Федерации, что произошло после проведения на их территориях всенародного референдума. Граждане поддержали вхождение в состав РФ, а само голосование проходило в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Процесс интеграции новых регионов в состав России можно проследить, обратившись к газетно-журнальным публикациям, представленным на выставке, говорят в «Бунинке». Причем среди экспонатов можно найти и публикации, датированные 2014 годом – тем самым печальным годом, который положил начало последующим трагическим событиям.

«Парламенты народных республик многое сделали, чтобы их законодательство было унифицировано под российское, — добавляют в «Бунинке». — Российские регионы поддерживают народные республики и области: участвуют в восстановлении разрушенных зданий, дорог, инфраструктуры. Отдельный раздел выставки посвящен боевым действиям на территории новых российских регионов. «Российская газета» ежедневно размещает оперативные сводки в разделе «Хроника Специальной военной операции».

Рассказывается на выставке и о культурной жизни в новых регионах, которая не замерла несмотря ни на что. Например, издания «Культура» и «Литературная газета» регулярно рассказывают о театральных и музыкальных премьерах, встречах с писателями и поэтами в новых регионах. А особый интерес у посетителей выставки наверняка вызовет книга «Великий Блокпост. Антология донбасской поэзии 2014-2023 гг.».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»