В Орле девичник закончился уголовным делом

20-летняя орловчанка угнала автомобиль знакомой.

После этого она ещё и совершила ДТП.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, история началась со встречи трёх подруг. Она проходила дома у одной из девушек.

Одна из орловчанок приехала к подруге в гости на собственном автомобиле. Затем она вернулась домой, но уже не на своей машине, а на другом транспорте — и в качестве простого пассажира.

Автомобиль остался стоять у дома, где проходил девичник. Подруги, которые продолжали отдыхать, позвонили хозяйке машины и попросили разрешения посидеть в салоне. Она «дала добро».

Когда девушки оказались в автомобиле, у одной из них появилось желание не просто побыть внутри машины, но и прокатиться – несмотря на отсутствие водительских прав. 20-летняя орловчанка угнала чужой транспорт, проехала на нём несколько километров и врезалась в другой, припаркованный автомобиль.

В итоге в отношении неё возбудили уголовное дело. Также девушке придётся понести и административную ответственность в связи с дорожным происшествием.

ИА «Орелград»