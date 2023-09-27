Общение Путина и Клычкова состоится по видеосвязи

27.9.2023 | 18:00 Новости, Политика

Мероприятие запланировано на завтра.

Как сообщает пресс-служба Кремля, завтра президент России Владимир Путин встретится с новоизбранными губернаторами российских регионов. Общение будет проходить в режиме видеоконференции.

Ожидается, что во встрече примут участие главы 26 регионов, где в этом году в сентябре проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти. Андрей Клычков тоже входит в их число.

Ранее орловский губернатор сам заявил, что на ближайший четверг у него запланирована «встреча на высоком уровне».

Напомним, что на последних выборах Клычков одержал уверенную победу, набрав 82,09% голосов. Его поддержали 276,8 тысячи орловских избирателей.

ИА «Орелград»


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