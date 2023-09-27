Проверка КСП выявила «избыточные» меры соцподдержки

Аудиторы изучили реализацию принципов адресности и нуждаемости соцподдержки.

Анализ применения принципов адресности и нуждаемости региональных мер социальной поддержки населения Орловской области в плановом порядке провела региональная Контрольно-счетная палата. В своем отчете аудиторы отмечают, что в Орловской области утверждена Стратегия социально-экономического развития до 2035 года. Она определяет необходимость переориентации существующей категориальной системы соцподдержки в сторону адресности, а также реализации безусловной проверки нуждаемости в отношении социально уязвимых групп населения. Усиление же адресности предполагает «необходимость осуществления законодательных и организационных мер по ограничению круга получателей социальной помощи малоимущими семьями и малоимущими одиноко проживающими гражданами».

Что касается цифр, то расходы областного бюджета за 2022 год на региональные меры соцподдержки населения составили 2,773 миллиарда рублей. Доля таких мер, предоставленных с применением оценки нуждаемости, составила всего 15,4 процента, или 426,525 миллиона рублей. Большая часть (67 процентов, или 1,858 миллиарда рублей) расходов была произведена по законам, принятым до 2009 года. Из них 1,296 миллиарда составляют выплаты ветеранам труда и ветеранам труда Орловской области, которые производятся без учета нуждаемости.

«При этом в обеих категориях ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получает большее количество ветеранов (87 712 человек), чем количество ветеранов, обратившихся за ежемесячной денежной компенсацией расходов по оплате ЖКУ (82 519 человек), что свидетельствует об отсутствии заинтересованности в получении данной выплаты, в том числе отсутствии нуждаемости, — к такому выводу пришли в КСП. — За 2022 год разница в количестве получателей составила 5193 человека. На выплату ЕДВ для данного количества получателей расходы областного бюджета в 2022 году составили более 30 миллионов рублей».

Также аудиторы подсчитали, что численность населения с денежными доходами ниже границы бедности (величины прожиточного минимума) в Орловской области ежегодно снижается — с 13,9 процента в 2017 году до 12,2 процента в 2021 году. При этом Стратегией социально-экономического развития целевое значение «Уровня бедности» на 2023 год установлено в размере 12,5 процента, а аналогичный индикатор, установленный для Орловской области национальной стратегией развития, — 10,8 процента, то есть на 1,7 процента меньше.

ИА «Орелград»