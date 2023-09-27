Заказчик решил отсудить у подрядчика школы на Зеленина 15 млн рублей

27.9.2023 | 7:05 Закон и порядок, Новости

Его не устроила просрочка исполнения обязательств по важному для Орла объекту.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Определение от 25 сентября о принятии искового заявления к производству опубликовано на сайте Арбитражного суда Орловской области. Сумма исковых требований у МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» к ООО «Техспецкомплект» – 15 290 113 рубля 76 копеек. Следующее заседание назначено на 25 октября. Истцу предстоит обосновать начисление пени. Ответчику следует подготовить отзыв и предоставить к нему доказательства.

Информация о начислении неустоек на 15,47 млн рублей опубликована на сайте ЕИС «Закупки», где можно следить за исполнением контракта. Там же указано, что подрядчик уже получил почти всю сумму, предусмотренную на возведение и оснащение школы №53 на улице Зеленина, – 1,066  млрд рублей. Объект не сдан и срок его ввода в эксплуатацию не известен.

Напомним, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев ознакомился с ходом строительства школы № 53 на улице Зеленина 24 августа.

ИА «Орелград»

 


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